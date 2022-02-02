Погода без осадков ожидается в Казахстане в ближайшие дни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики рассказали о погоде в Казахстане с 3 по 5 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Большая части территории Казахстана будет находиться под властью Сибирского антициклона, с чем ожидается преимущественно погода без осадков. Лишь ближе к 5 февраля на запад страны прорвется северо-западный циклон, который принесет с собой осадочную и ветреную погоду, с гололедными явлениями. По республике будут наблюдаться туманы.

На востоке, северо-востоке и в центре страны, в ночные и утренние часы, сохранятся морозы до 20-30 градусов, на остальной территории Казахстана существенных изменений температурного фона не ожидается.

Напомним, РГП «Казгидромет» также опубликовали данные о накоплении влагозапасов в бассейнах рек Казахстана по состоянию на 1 февраля.