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Погода без осадков ожидается в Казахстане 5 сентября

5 Сентября 2020 00:04
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Погода без осадков ожидается в Казахстане 5 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большую часть территории РК 5 сентября оказывает влияние северо-западный антициклон, в связи с чем ожидается преимущественно погода без осадков, лишь на севере, востоке и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидаются дожди с грозами. Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, на юге – пыльная буря, на юго-востоке шквал, возможен град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Жамбылской области местами ожидаются туман, днем шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

В Туркестанской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, утром и днем в Кызылординской, днем в Актюбинской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области местами – пыльная буря, ночью в Восточно-Казахстанской области местами – туман.

В Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидается туман.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, на севере Карагандинской областей ночью местами ожидаются заморозки 1-3 градуса.

На большей части Атырауской, Кызылординской, на востоке Туркестанской, на юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Карагандинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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#Казгидромет   #Погода  
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