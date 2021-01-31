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    00:26, 31 Январь 2021 | GMT +6

    Погода без осадков ожидается в Казахстане 31 января

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 31 января, передает МИА «Казинформ».

    Большая часть территории РК будет находиться под влиянием отрога антициклона – сохранится погода преимущественно без осадков. На западе и юго-западе Казахстана с прохождением фронтальных разделов местами пройдут осадки (дождь, снег), ожидается гололед. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра.

    В Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, в Жамбылской области - местами усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Мангыстауской областях местами ожидается туман, в Восточно-Казахстанской области - местами усиление ветра 15-20 м/с, в Мангыстауской области – ночью местами гололед.

    В Туркестанской области местами ожидается туман, усиление ветра местами 15-20, днем порывы 23 м/с. В Акмолинской области местами ожидается туман, на юго-востоке области - усиление ветра 15 м/с. В Алматинской области в райне Жаланашколя ожидается усиление ветра 18-23, порывы 28 м/с.


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