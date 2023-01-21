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Погода без осадков ожидается в Казахстане 21 января

21 Января 2023, 08:33
Погода без осадков ожидается в Казахстане 21 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 21 января обширный Северо-западный антициклон все еще сохранит свое влияние на синоптическую ситуацию РК, с которым прогнозируется погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Лишь на востоке республики с прохождением атмосферных разделов пройдет небольшой снег, на юге страны ожидается усиление ветра, туман», - говорится в прогнозе синоптиков.

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