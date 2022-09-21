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    Погода без осадков ожидается в Казахстане 21 сентября

    21 Сентября 2022, 00:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 21 сентября большая часть территории РК по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, с чем сохраняется погода без осадков. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юго-востоке страны сохраняются дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на востоке с пыльной бурей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на юге, востоке Актюбинской, на севере, в центре Алматинской, на северо-западе, севере, востоке Абайской, в центре Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

    Ночью в северной половине Карагандинской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской, на севере Абайской областей сохраняются заморозки 2 градуса.
    Казгидромет Погода
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