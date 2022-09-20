Погода без осадков ожидается в Казахстане 20 сентября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 20 сентября большая часть территории РК по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, с чем сохраняется погода без осадков. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, в горных районах юго-востока страны сохраняются дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльной бурей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, в восточной половине Карагандинской, на юге, востоке Улытауской, Актюбинской, на севере, в центре Алматинской, на северо-западе, севере, востоке Абайской, на севере Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Костанайской, в центре Павлодарской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на востоке, в центре Акмолинской, на севере, востоке Карагандинской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской, на западе Абайской областей сохраняются заморозки 1-3 градуса.



