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    Погода без осадков ожидается в Казахстане 15 декабря

    15 Декабря 2022, 00:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большую часть территории РК 15 декабря по-прежнему будет оказывать влияние антициклон, с чем сохранится погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Лишь на юге, ночью на западе страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки, преимущественно снег, ожидается гололед.

    На юго-востоке, юге, в центре ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    В Костанайской, в горных районах Туркестанской, Жамбылской областей, ночью и утром в Мангистауской области – туман.
    Казгидромет Погода
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