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    Погода без осадков ожидается в Казахстане 11 октября

    11 Октября 2022, 00:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть Казахстана 11 октября будет находиться под влиянием обширного антициклона, где преимущественно ожидается погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Лишь погоду западных регионов страны будет определять циклон с районов Черного моря, с чем пройдут дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльной бурей, на востоке и в горных районах юго-востока – туман.

    Ночью на севере Туркестанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Казгидромет Погода
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