Новости
Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана
16 Августа 2021 11:08
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану на 17-19 августа озвучили в РГП «Казгидромет».
Новости по темеПрогноз погоды в Казахстане: жара - на западе, дожди - на севере и востоке Погоду без осадков прогнозируют 15 августа в Казахстане О шторме предупредили жителей шести регионов Казахстана
Обширный антициклон продолжит свое влияние на территорию Казахстана, где ожидается преимущественно погода без осадков. Лишь на севере, востоке и юго-востоке, с прохождением фронтальных разделов, прогнозируются кратковременные дожди, грозы, град и порывистый ветер. Ожидается небольшое потепление, температурный фон днем повысится до 25…32 тепла на севере, до 25…37 тепла на юге и юго-востоке, до 20…31 тепла в центре и востоке. И лишь на западе Казахстана по-прежнему будут поступать теплые и сухие воздушные массы из районов Ирана, сохраняя погоду без осадков, и основной фон температуры 32…43 тепла.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Движение поездов на перегоне Аспара-Шу Жамбылской области восстановлено
- Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
- Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют 16 августа в Нур-Султане
- Прогноз погоды в Казахстане: жара - на западе, дожди - на севере и востоке
- Уроки Олимпиады, День Абая, «красная» ковидная зона – обзор недели
- Какими будут метеоусловия в городах Казахстана 15 августа
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047