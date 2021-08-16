Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану на 17-19 августа озвучили в РГП «Казгидромет».

Обширный антициклон продолжит свое влияние на территорию Казахстана, где ожидается преимущественно погода без осадков. Лишь на севере, востоке и юго-востоке, с прохождением фронтальных разделов, прогнозируются кратковременные дожди, грозы, град и порывистый ветер. Ожидается небольшое потепление, температурный фон днем повысится до 25…32 тепла на севере, до 25…37 тепла на юге и юго-востоке, до 20…31 тепла в центре и востоке. И лишь на западе Казахстана по-прежнему будут поступать теплые и сухие воздушные массы из районов Ирана, сохраняя погоду без осадков, и основной фон температуры 32…43 тепла.