РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:03, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Погода без осадков ожидается на большей части территории РК 27 апреля

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 27 апреля, передает МИА «Казинформ».

    На большей части территории Казахстана с западным отрогом антициклона ожидается погода без осадков. В северной половине РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами. По республике местами сохранятся усиление ветра, на севере - туман.

    В Костанайской области ожидаются местами - туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Жамбылской, днем в Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, в Мангыстауской области - с пыльной бурей.


    Теги:
    Погода Казгидромет Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Сегодня, 22:47
    Гражданин Беларуси дал взятку полицейским в ЗКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!