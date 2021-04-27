02:03, 27 Апрель 2021 | GMT +6
Погода без осадков ожидается на большей части территории РК 27 апреля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 27 апреля, передает МИА «Казинформ».
На большей части территории Казахстана с западным отрогом антициклона ожидается погода без осадков. В северной половине РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами. По республике местами сохранятся усиление ветра, на севере - туман.
В Костанайской области ожидаются местами - туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Жамбылской, днем в Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, в Мангыстауской области - с пыльной бурей.