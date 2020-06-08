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Погода без осадков ожидается на большей части территории Казахстана

8 Июня 2020 02:31
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Погода без осадков ожидается на большей части территории Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с антициклоном сохраняется погода без осадков, лишь на западе и юге республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды – местами пройдут дожди с грозами. Местами по РК сохраняются усиление ветра, на юге с пыльной бурей. На востоке ночью местами туман.

В Западно-Казахстанской, Алматинской, Туркестанской, днем Жамбылской области местами ожидается гроза, в Жамбылской, Туркестанской областях с усилением ветра 15-20 м/с и пыльной бурей. В Карагандинской, Кызылординской, днем Восточно-Казахстанской области местами уиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей, в Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидается туман.

В Атырауской области днем ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Жамбылской, на большей части Карагандинской, Павлодарской, местами Туркестанской, Алматинской, Акмолинской, на юге Актюбинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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