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    00:31, 09 Март 2021 | GMT +6

    Погода без осадков ожидается на большей части территории Казахстана 9 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Погоду без осадков прогнозируют синоптики на большей части территории Казахстана 9 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Актау переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днём 5-7 тепла.

    В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днём 1-3 мороза.

    В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до -2 градусов, днём 3-5 тепла.

    В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов мороза, днём 4-6 мороза.

    В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днём 3-5 мороза.

    В Костанае переменная облачность, снег, ветер 15-20 м/с. Температура ночью 9-11 градусов мороза, днём 2-4 мороза.

    В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём 13-15 тепла.

    В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днём 4-6 мороза.

    В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов мороза, днём 3-5 мороза.

    В Талдыкоргане переменная облачность, дождь, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днём 12-14 тепла.

    В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днём 12-14 тепла.

    В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 17-19 тепла.

    В Уральске переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём до -2 градусов.

    В Усть-Каменогорске переменная облачность, осадки, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 3-5 тепла.

    В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов мороза, днём 5-7 мороза.

    В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура ночью 1-3 градуса тепла, днём 12-14 тепла.

    В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днём 17-19 тепла.

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