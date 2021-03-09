Погода без осадков ожидается на большей части территории Казахстана 9 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Погоду без осадков прогнозируют синоптики на большей части территории Казахстана 9 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днём 5-7 тепла.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днём 1-3 мороза.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до -2 градусов, днём 3-5 тепла.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов мороза, днём 4-6 мороза.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днём 3-5 мороза.

В Костанае переменная облачность, снег, ветер 15-20 м/с. Температура ночью 9-11 градусов мороза, днём 2-4 мороза.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём 13-15 тепла.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днём 4-6 мороза.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов мороза, днём 3-5 мороза.

В Талдыкоргане переменная облачность, дождь, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днём 12-14 тепла.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днём 12-14 тепла.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 17-19 тепла.

В Уральске переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём до -2 градусов.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, осадки, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 3-5 тепла.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов мороза, днём 5-7 мороза.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура ночью 1-3 градуса тепла, днём 12-14 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днём 17-19 тепла.