Погода без осадков ожидается на большей части территории Казахстана 27 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 27 февраля 2023 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Большая часть РК находится под влиянием обширного антициклона, где ожидается погода без осадков. Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов в западной половине республики ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, на крайнем севере страны снег с низовой метелью. По территории республики ожидаются туман, усиление ветра.

Ранее сообщалось, что штормовую погоду прогнозируют синоптики 27 февраля в восьми регионах Казахстана.



