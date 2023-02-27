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    Погода без осадков ожидается на большей части территории Казахстана 27 февраля

    27 Февраля 2023, 00:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 27 февраля 2023 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    Большая часть РК находится под влиянием обширного антициклона, где ожидается погода без осадков. Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов в западной половине республики ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, на крайнем севере страны снег с низовой метелью. По территории республики ожидаются туман, усиление ветра.

    Ранее сообщалось, что штормовую погоду прогнозируют синоптики 27 февраля в восьми регионах Казахстана.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Казгидромет Погода
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