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Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
12 Марта 2023, 23:30
Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 13 марта большая часть Казахстана будет находиться под влиянием отрога антициклона, ожидается преимущественно погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, лишь через восток, юг, юго-восток республики будут проходить атмосферные фронтальные разделы с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега, на юго-востоке – сильный дождь. По республике ожидаются туман, усиление ветра, гололед, на юго-западе страны – пыльная буря.

На юге, в горных районах Жетысуской области, ночью на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

13 марта в Алматы и 12 областях Казахстана ожидается штормовая погода.
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