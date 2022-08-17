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Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана
17 Августа 2022 01:12

Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно прогнозу синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на 17 августа, на большей части Казахстана обширный северо-западный антициклон сохранит погоду без осадков, а также постепенное понижение температурного фона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

С фронтальной деятельностью на севере, востоке, в горных районах юго-востока страны пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра.

Днем на юге Западно-Казахстанской, Мангистауской, на востоке Атырауской областей ожидается очень сильная жара.

Днем на западе Актюбинской области сохраняется сильная жара.

В Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской, на востоке Атырауской, Актюбинской, Алматинской, на юге Западно-Казахстанской, Мангистауской, Жетысуской, на западе, юге Жамбылской, в Бескарагайском районе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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