Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на 18 ноября, передает МИА «Казинформ».

«На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков, лишь на севере и на востоке республики местами пройдет снег. Местами ожидаются усиление ветра, туман, низовая метель, на севере и востоке - гололед», - сообщают синоптики.

В Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области местами - туман.

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях местами – туман, в Карагандинской, днем в Жамбылской местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области местами – гололед.