+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -5 °С
USD 388.07 EUR 427.54
RUB 6.08 CNY 55.36
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана

17 Ноября 2019 16:18
Поделиться:
Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на 18 ноября, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Ветер, туман и низовая метель ожидаются 17 ноября в большинстве регионов Казахстана
Погода без осадков ожидается в Казахстане 16 ноября Какая погода ждет казахстанцев 15 ноября Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 14 ноября

«На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков, лишь на севере и на востоке республики местами пройдет снег. Местами ожидаются усиление ветра, туман, низовая метель, на севере и востоке - гололед», - сообщают синоптики.

В Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области местами - туман.

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях местами – туман, в Карагандинской, днем в Жамбылской местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области местами – гололед.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив