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    Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана 24 декабря

    24 Декабря 2022, 01:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 24 декабря на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, лишь в северных, центральных, восточных регионах страны ожидается снег с метелью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «На большую часть территории Казахстана будет сохранять свое влияние отрог северо-западного антициклона, с которым ожидается погода без осадков, лишь в северных, центральных, восточных регионах РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег с метелью. По республике ожидается усиление ветра, на севере, востоке - с метелью, на юге, юго-востоке, в центре страны ожидается туман, на северо-западе, севере – гололед», - говорится в сообщении синоптиков.
    Погода
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