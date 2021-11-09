Погода без осадков ожидается 9 ноября в Казахстане

НУР- СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием отрога антициклона на территории РК сохраняется погода преимущественно без осадков, лишь на западе, в горных районах юга и юго-востока страны с прохождением атмосферных разделов ожидаются осадки (дождь, снег). На западе, северо-западе, востоке, юго-востоке страны ожидается усиление ветра, на юго-западе и в горных районах юга-востока – туман, передает МИА «Казинформ».

В Костанайской области ночью на севере усиление ветра 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/.

Днем в Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, на юго-западе порывы 25 м/с.

Днем на севере Акмолинской области - усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области сохраняется усиление ветра 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области – туман.

В районе Алакольских озер Алматинской области сохраняется усиление ветра 17-22 м/с. Ночью и утром на западе и в центр Атырауской, Мангистауской областей ожидается туман, днем на западе, севере и востоке Атырауской, на северо-западе Мангистауской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на юго-востоке, востоке Западно-Казахстанской, на северо-западе Актюбинской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.