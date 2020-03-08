Погода без осадков ожидается 8 марта в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На большую часть РК будет оказывать влияние отрог антициклона, с которым ожидается преимущественно погода без осадков, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», с уходящим циклоном на севере Казахстана местами пройдет небольшой снег. Местами по республике ожидаются туман, пыльная буря, усиление ветра, на севере – низовая метель.

В Туркестанской области сохраняется ветер 18-23, в горных районах 27 м/с, порывы 30 м/с и более.

В Мангистауской области ожидается ветер 15-20, порывы 23 м/с, местами пыльная буря.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, местами порывы 23-28 м/с, местами низовая метель.

В Акмолинской области местами ожидается ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, местами низовая метель.

В Жамбылской области местами ожидается ветер 15-20, ночью порывы 23-28 м/с, местами туман.

В Кызылординской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областях местами туман, ветер 15-20 м/с.

В Алматинской области местами ожидается туман, ночью местами ветер 15-20 м/с.

В Павлодарской области местами низовая метель, ветер 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман.