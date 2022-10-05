Погода без осадков ожидается 5 октября на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Погоду на большей части РК 5 октября будет определять северный антициклон, с чем ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Лишь на западе, юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдет дождь, в горных районах юго-востока – осадки (дождь, мокрый снег). Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльной бурей. Ночью на востоке, в горных районах юго-востока – туман.

В горных районах Жамбылской области, на севере, востоке, в центре Актюбинской области сохраняются заморозки 2 градуса. На севере Туркестанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.



