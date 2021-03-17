Погода без осадков ожидается 17 марта на большей части территории РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 17 марта, передает МИА «Казинформ».

На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона по-прежнему сохраняется погода без осадков. Лишь на западе и юго-западе с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидаются осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидается туман, усиление ветра.

В Мангыстауской области ожидается усиление ветра 15-20, местами 23-28 м/с, местами – пыльная буря. В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман. В Жамбылской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской области местами – усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью. В Атырауской, днем в Туркестанской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.