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    • Погода без осадков ожидается 13 августа в Казахстане

    13 Августа 2022 00:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обширный Северо-Западный антициклон обусловит на большей части РК погоду без осадков, а также постепенное понижение температурного фона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    С фронтальной деятельностью в центральных, восточных и юго-восточных регионах пройдут дожди, на востоке – сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, порывистым ветром, градом. Местами по республике ожидается туман.

    В горных районах Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь.

    Днем на юге Западно-Казахстанской, востоке Атырауской областей - очень сильная жара.

    Днем в Мангистауской, Кызылординской, в Актюбинской областях - сильная жара.

    В Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской, на востоке Атырауской, на юге Западно-Казахстанской ожидается чрезвычайная пожарная опасность
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