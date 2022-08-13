Погода без осадков ожидается 13 августа в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обширный Северо-Западный антициклон обусловит на большей части РК погоду без осадков, а также постепенное понижение температурного фона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

С фронтальной деятельностью в центральных, восточных и юго-восточных регионах пройдут дожди, на востоке – сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, порывистым ветром, градом. Местами по республике ожидается туман.

В горных районах Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь.

Днем на юге Западно-Казахстанской, востоке Атырауской областей - очень сильная жара.

Днем в Мангистауской, Кызылординской, в Актюбинской областях - сильная жара.

В Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской, на востоке Атырауской, на юге Западно-Казахстанской ожидается чрезвычайная пожарная опасность



