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    02:29, 01 Апрель 2022 | GMT +6

    Погода без осадков ожидается 1 апреля на большей части Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первого апреля по-прежнему на большей части республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Лишь на севере, северо-западе страны северо-западный циклон будет оказывать свое влияние, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега. По РК ожидаются туман, усиление ветра, на севере – низовая метель, гололед, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Ночью и утром на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, на севере, западе области усиление ветра 15-20 м/с. На севере, юге Костанайской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра на севере, востоке 15-20 м/с.

    Ночью и утром на юге, северо-востоке области и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, ночью на северо-востоке и в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

    На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман, усиление ветра днем на западе, севере области 15-20 м/с.

    В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

    Ночью и утром на западе, юге Акмолинской области ожидается туман, на севере, западе области усиление ветра 15-20 м/с.

    На севере Атырауской, ночью и утром на юге Мангыстауской, Павлодарской, ночью на востоке Восточно-Казахстанской, юге Актюбинской областей ожидается туман.

    Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в апреле в республике.


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