Погода без осадков будет в Казахстане 4 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 апреля большая часть РК по-прежнему будет находиться под влиянием отрога антициклона, с которым сохраняется погода без осадков. Лишь на западе, юго-западе и северо-западе, с прохождением фронтальных разделов ожидаются дожди. По республике ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе – гроза, пыльная буря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Западно-Казахстанской области ночью на юго-западе, днем на большей части области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на востоке области туман.

В Атырауской, Мангистауской областях днем на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с, днем в Мангистауской области на западе, северо-востоке области – пыльная буря, на севере области гроза.

На севере, западе Акмолинской области – усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на юге области ожидается туман.

В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра 17-22 м/с.

В Костанайской области на севере, западе области усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на севере области туман.

На юго-западе Актюбинской области – усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, севере Северо-Казахстанской области – усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на юге области ожидается туман.

Днем на севере Кызылординской области – усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-востоке, в горных районах Жамбылской области – усиление ветра 15-20 м/с.