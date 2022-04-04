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    00:04, 04 Апрель 2022 | GMT +6

    Погода без осадков будет в Казахстане 4 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 апреля большая часть РК по-прежнему будет находиться под влиянием отрога антициклона, с которым сохраняется погода без осадков. Лишь на западе, юго-западе и северо-западе, с прохождением фронтальных разделов ожидаются дожди. По республике ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе – гроза, пыльная буря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Западно-Казахстанской области ночью на юго-западе, днем на большей части области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на востоке области туман.

    В Атырауской, Мангистауской областях днем на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с, днем в Мангистауской области на западе, северо-востоке области – пыльная буря, на севере области гроза.

    На севере, западе Акмолинской области – усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на юге области ожидается туман.

    В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра 17-22 м/с.

    В Костанайской области на севере, западе области усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на севере области туман.

    На юго-западе Актюбинской области – усиление ветра 15-20 м/с.

    На западе, севере Северо-Казахстанской области – усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на юге области ожидается туман.

    Днем на севере Кызылординской области – усиление ветра 15-20 м/с.

    На северо-востоке, в горных районах Жамбылской области – усиление ветра 15-20 м/с.


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