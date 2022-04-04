Погода без осадков будет в Казахстане 4 апреля
В Западно-Казахстанской области ночью на юго-западе, днем на большей части области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на востоке области туман.
В Атырауской, Мангистауской областях днем на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с, днем в Мангистауской области на западе, северо-востоке области – пыльная буря, на севере области гроза.
На севере, западе Акмолинской области – усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на юге области ожидается туман.
В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра 17-22 м/с.
В Костанайской области на севере, западе области усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на севере области туман.
На юго-западе Актюбинской области – усиление ветра 15-20 м/с.
На западе, севере Северо-Казахстанской области – усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на юге области ожидается туман.
Днем на севере Кызылординской области – усиление ветра 15-20 м/с.
На северо-востоке, в горных районах Жамбылской области – усиление ветра 15-20 м/с.