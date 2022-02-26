Погода без осадков будет в Казахстане 27 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 27 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Обширный антициклон обеспечит погоду без осадков практически на всей территории Казахстана. Лишь на западе страны под влияние ложбины Южного циклона пройдут осадки в виде дождя и снега, гололед. Местами по республике ожидаются туман, на западе, юге и востоке РК – усиление ветра», - говорится в сообщении синоптиков.

На юге, западе и в центре Атырауской, Мангистауской, Актюбинской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на севере Атырауской области – туман.

На юго-западе Западно-Казахстанской области – гололед, на севере области – туман.

Днем в Алматинской области в районе Жаланашколя усилится ветер 18-23 м/с.

На севере Кызылординской области – туман, днем в центре – усиление ветра 15-20 м/с. Ночью и утром на юге Жамбылской области, в горных районах – туман, на северо-востоке области, в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман, на западе области – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке Акмолинской, на севере Костанайской, на юге Северо-Казахстанской, на западе, юге, востоке Павлодарской, на севере, западе Карагандинской областей ожидается туман.