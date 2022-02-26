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Погода без осадков будет в Казахстане 27 февраля

26 Февраля 2022 19:00
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Погода без осадков будет в Казахстане 27 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 27 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«Обширный антициклон обеспечит погоду без осадков практически на всей территории Казахстана. Лишь на западе страны под влияние ложбины Южного циклона пройдут осадки в виде дождя и снега, гололед. Местами по республике ожидаются туман, на западе, юге и востоке РК – усиление ветра», - говорится в сообщении синоптиков.

На юге, западе и в центре Атырауской, Мангистауской, Актюбинской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на севере Атырауской области – туман.

На юго-западе Западно-Казахстанской области – гололед, на севере области – туман.

Днем в Алматинской области в районе Жаланашколя усилится ветер 18-23 м/с.

На севере Кызылординской области – туман, днем в центре – усиление ветра 15-20 м/с. Ночью и утром на юге Жамбылской области, в горных районах – туман, на северо-востоке области, в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман, на западе области – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке Акмолинской, на севере Костанайской, на юге Северо-Казахстанской, на западе, юге, востоке Павлодарской, на севере, западе Карагандинской областей ожидается туман.


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#Казгидромет   #Погода  
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