Погода без осадков будет в Казахстане 25 декабря
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отрог антициклона обусловит погоду без осадков 25 декабря на большая части территории Казахстана. И только в западных и южных регионах пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются гололед, усиление ветра, на западе с низовой метелью. Местами по республике ожидается туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
На юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель, на западе – туман.
В Карагандинской области на юго-западе ожидается низовая метель, на север, юго-востоке туман.
В Кызылординской области на севере ожидается туман, ночью и утром в центре, на юге – гололед.
На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются гололед, туман, на северо-востоке и в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.
В горных, предгорных районах Алматинской области ожидается туман, в районе Алакольских озер усиление ветра 17-22 м/с.
Днем на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с низовой метелью.
На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской, на севере Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, на западе Костанайской областей ожидается туман, на западе, в центре Восточно-Казахстанской области усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с.
На дорогах Павлодарской области ожидается гололедица.
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