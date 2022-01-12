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Погода без осадков будет в Казахстане 12 января

12 Января 2022 00:03
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Погода без осадков будет в Казахстане 12 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 января отрог антициклона сохранит свое влияние на большей части РК – ожидается погода без осадков. Лишь на западе и севере республики под влиянием фронтальных разделов пройдет снег, на юге – осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на западе – гололед, на северо-западе – низовая метель. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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На западе, востоке, в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед.

На западе, в центре Костанайской области ожидается низовая метель, на севере – туман.

На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, севере Алматинской области ожидаются туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 15-25 м/с.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-23 м/с.

На севере, в горных, предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, днем на юго-западе, в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-западе Акмолинской, на западе, в центре Мангистауской, на севере Северо-Казахстанской, на востоке Павлодарской, на севере, в центре Кызылординской областей ожидается туман.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.


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#Казгидромет   #Погода  
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