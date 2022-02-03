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Погода без осадков будет на большей части территории РК 3 февраля

3 Февраля 2022 00:03
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Погода без осадков будет на большей части территории РК 3 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отрог антициклона сохранит погоду преимущественно без осадков на большей части территории РК 3 февраля. А на западные, северо-западные, восточные регионы будут оказывать свое влияние атмосферные фронтальные разделы, ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, усиление ветра. Местами по республике ожидается туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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На северо-западе Акмолинской, на востоке Северо-Казахстанской, на севере Карагандинской, на севере, в центре Кызылординской, на северо-западе, востоке Костанайской, на западе, севере, в центре Атырауской, на юге, в горных районах Туркестанской, ночью на юго-востоке, востоке Павлодарской областей ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области на северо-западе, севере ожидается гололед, усиление ветра 15-20 м/с, на севере, востоке – туман.

Днем на западе, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Алматинской области на севере, юге, востоке ожидается туман, на северо-востоке усилится ветер 17-22 м/с.

В Жамбылской области на северо-западе и в горных районах ожидается гололед, на севере, в горных и предгорных районах - туман, на северо-востоке и в горных районах области усилится 15-20 м/с.

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#Казгидромет   #Погода  
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