Погода без осадков будет на большей части территории РК 3 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отрог антициклона сохранит погоду преимущественно без осадков на большей части территории РК 3 февраля. А на западные, северо-западные, восточные регионы будут оказывать свое влияние атмосферные фронтальные разделы, ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, усиление ветра. Местами по республике ожидается туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На северо-западе Акмолинской, на востоке Северо-Казахстанской, на севере Карагандинской, на севере, в центре Кызылординской, на северо-западе, востоке Костанайской, на западе, севере, в центре Атырауской, на юге, в горных районах Туркестанской, ночью на юго-востоке, востоке Павлодарской областей ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области на северо-западе, севере ожидается гололед, усиление ветра 15-20 м/с, на севере, востоке – туман.

Днем на западе, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Алматинской области на севере, юге, востоке ожидается туман, на северо-востоке усилится ветер 17-22 м/с.

В Жамбылской области на северо-западе и в горных районах ожидается гололед, на севере, в горных и предгорных районах - туман, на северо-востоке и в горных районах области усилится 15-20 м/с.