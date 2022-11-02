Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Погибшую молодь рыбы собирают на побережье Капшагайского водохранилища

    2 Ноября 2022, 22:14

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Сбор погибшей рыбы для дальнейшей утилизации проводится на побережье Капшагайского водохранилища. 2 ноября в Instagram была размещена видеозапись, на которой была зафиксирована гибель молоди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    Рабочей группой из числа сотрудников Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства департаментов экологии и полиции, ветеринарных служб и местного исполнительного органа, управления по чрезвычайным ситуациям г. Конаев, управления санитарно-эпидемиологического контроля по г.Конаев, РГП «Казгидромет», Научно-производственного центра рыбного хозяйства осуществлен выезд на место обнаружения погибшей молоди рыбы.

    В результате выезда установлено что, вдоль береговой линии № 11 рыбохозяйственного участка Капшагайского водохранилища в районе «Лев Горы», закрепленного за ТОО «Айна Су» в целях ведения промыслового рыболовства, обнаружена гибель молоди рыбы (вобла) предположительно общим весом около 350-400 килограммов.

    В настоящее время проводится сбор погибшей рыбы для дальнейшей утилизации с соблюдением санитарных норм. При этом, общий вес погибшей рыбы будет дополнительно уточнен после сбора.

    Для выяснения причин гибели молоди рыбы специалистами управления санитарно-эпидемиологического контроля по г.Конаев, департамента экологии по Алматинской области, Научно-производственного центра рыбного хозяйства и РГП «Казгидромет» были отобраны пробы воды, почвы и рыбы с составлением соответствующего акта. О результатах будет сообщено дополнительно, отметили в Минэкологии.

    Фото из открытых источников




    Алматинская область Экология
    Новости по теме
    Новости по теме
    Акимат Актюбинской области и АО «ТНК «Казхром» заключили меморандум о реализации экологических проектов
    На восстановление дельты Сырдарьи выделили 500 млн тенге
    Сад в форме кода ALA появится в Алматы
    Полицейские изъяли более 300 кг рыбы осетровых пород в Мангистауской области
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
    5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
    Новости партнеров