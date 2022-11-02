Погибшую молодь рыбы собирают на побережье Капшагайского водохранилища

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Сбор погибшей рыбы для дальнейшей утилизации проводится на побережье Капшагайского водохранилища. 2 ноября в Instagram была размещена видеозапись, на которой была зафиксирована гибель молоди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Рабочей группой из числа сотрудников Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства департаментов экологии и полиции, ветеринарных служб и местного исполнительного органа, управления по чрезвычайным ситуациям г. Конаев, управления санитарно-эпидемиологического контроля по г.Конаев, РГП «Казгидромет», Научно-производственного центра рыбного хозяйства осуществлен выезд на место обнаружения погибшей молоди рыбы.

В результате выезда установлено что, вдоль береговой линии № 11 рыбохозяйственного участка Капшагайского водохранилища в районе «Лев Горы», закрепленного за ТОО «Айна Су» в целях ведения промыслового рыболовства, обнаружена гибель молоди рыбы (вобла) предположительно общим весом около 350-400 килограммов.

В настоящее время проводится сбор погибшей рыбы для дальнейшей утилизации с соблюдением санитарных норм. При этом, общий вес погибшей рыбы будет дополнительно уточнен после сбора.

Для выяснения причин гибели молоди рыбы специалистами управления санитарно-эпидемиологического контроля по г.Конаев, департамента экологии по Алматинской области, Научно-производственного центра рыбного хозяйства и РГП «Казгидромет» были отобраны пробы воды, почвы и рыбы с составлением соответствующего акта. О результатах будет сообщено дополнительно, отметили в Минэкологии.

Фото из открытых источников











