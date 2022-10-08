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    Погибшим в ходе репрессий корейцам открыли мемориал в Костанае

    8 Октября 2022, 14:47

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Мемориал погибшим в ходе репрессий 1937 года корейцам открыли сегодня в Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дома дружбы.

    Памятные плиты на старом кладбище в районе КСК установила корейская община Костанайской области в рамках 85-летия депортации корейцев с Дальнего Востока в Казахстан.

    «Насильственное переселение завершилось массовыми смертями из-за холода, антисанитарии и общего истощения, - сказала председатель этнокультурного объединения Ульяна Ким. – По приезду люди хоронили здесь своих близких, не сумевших пережить тяготы депортации. Мы – потомки репрессированных корейцев – должны помнить через что они прошли, и что благодаря казахскому народу, их поддержке и помощи, они смогли наладить свою жизнь, включиться в работу и внести свой вклад в развитие Казахстана».

    Ульяна Ким отмечает, что этнокультурное объединение пыталось восстановить все имена похороненных на этом кладбище корейцев. Но, к сожалению, сделать это не удалось, потому как после 50 лет архивы уничтожаются.

    Очистить кладбище, закрытое в 1965 году, и установить мемориал, активисты решили еще два года назад. За это время была проделана огромная работа по очистке территории, ее огораживанию, изготовлению самих плит и облагораживанию места установки. Теперь мемориал открыт.

    Участие в мероприятии приняли не только члены корейской общины, но и представители других этнокультурных объединений, а также активисты молодежной организации «Ассамблея жастары».

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область История Казахстана АНК Репрессии
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