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    Погибшим работникам лесного хозяйства открыли мемориальную доску в «Семей орманы»

    4 Августа 2023, 15:47

    СЕМЕЙ. КЗИНФОРМ - Чести открытия мемориальной доски был удостоен ветеран лесного хозяйства, мастер леса Центрального лесничества Новошульбинского филиала Решетин Александр Сергеевич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии РК.

    Минутой молчания и возложением цветов чествовали героев, вышедших на неравную борьбу с лесным пожаром. «Для того, чтобы будущие поколения помнили и ценили труд, тяжелую и опасную работу по сохранению и защите лесов, чтобы не был забыт подвиг и героизм наших огнеборцев и лесников, мы установили памятную мемориальную доску с именами коллег, погибших при защите леса и людей от крупных пожаров. Жизнь - это самое дорогое, что есть у человека. Никто и ничто не будет забыто. Все мы с глубокой скорбью вспоминаем страшную весть о гибели наших работников. Память о них будет жить вечно.», – сказала и.о. генерального директора ГЛПР «Семей орманы» Асемгуль Нсамбекова.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Экология Память Минэкологии Семей
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