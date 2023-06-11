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    Погибших при ликвидации масштабных пожаров представят к госнаградам

    11 Июня 2023, 18:18

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Все погибшие при ликвидации масштабных пожаров должны быть представлены к государственным наградам. Также следует немедленно приступить к восстановлению объектов, поврежденных в результате пожара в области Абай. Такое поручение дал сегодня Глава государства в ходе заседания оперативного штаба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Главная на сегодня – не допустить человеческих жертв, локализовать пожар, предотвратить распространение огня на населенные пункты. Следует создать необходимые условия для размещения и проживания людей, эвакуированных из опасных районов. После нейтрализации угрозы требуется оперативно провести оценку размеров ущерба», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Всем пострадавшим, как отметил Президент, будет оказано всемерное содействие.

    «Только что я встречался с родственниками погибших, обещал им оказать поддержку. Нужно обязательно сдержать данное обещание. Поручил обеспечить компенсацией семьи погибших и пострадавших. В этом вопросе не должно быть никаких проволочек», - сказал Глава государства.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Пожар Абайская область Пожар в области Абай
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