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Погибших при крушении вертолета Ми-8 наградили посмертно

9 Мая 2019 11:12 469
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Погибших при крушении вертолета Ми-8 наградили посмертно

 НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Президента страны - Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Казахстан за образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность военнослужащих, погибших при крушении вертолета Ми-8, посмертно наградили медалями «Жауынгерлік ерлігі үшін», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК.

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Государственными наградами посмертно были удостоены майор Роман Костыгов, майор Тимур Құдайбердиев, майор Данияр Қонырбай, майор Сабыр Тоқбаев, капитан Сырым Мәсәлім, лейтенант Аслан Айтбаев, сержант 3 класса Қайрат Нұрсапанов, старший сержант Мұрат Шәріпов, младший сержант Асхат Әбділманат, ефрейтор Айдын Әбділдинов, ефрейтор Қуаныш Сарқытбаев, ефрейтор Өмірхан Қауқаев, ефрейтор Мирас Жұматаев.

Медали были вручены в канун Дня защитника Отечества и Дня Великой Победы родным и близким погибших воинов.

Отметим, что гибель военнослужащих - это невосполнимая утрата не только для их родных и близких, но и для всей армии Казахстана. Они честно и добросовестно до конца выполнили свой воинский долг.

 

 

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Ключевые слова: Армия,
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