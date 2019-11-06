Погибших при исполнении служебного долга полицейских вспомнили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Павлодарской области рассказали о подвигах восьми сотрудников органов внутренних дел, убитых преступниками, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«История департамента Павлодарской области насчитывает бесчисленное количество примеров высокого профессионализма, героизма, мужества и благородства личного состава полицейских подразделений. К сожалению, среди нас есть те, кто ни на минуту не усомнился и до конца исполнил свой служебный долг, не дрогнул перед глазами смерти; их героические поступки навсегда останутся в памяти народа, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - При исполнении служебного долга погибли восемь сотрудников полиции. Это капитаны милиции Ахметкалы Тезекбаев и Фарид Какабаев, старший лейтенант юстиции Мейрам Даулетов, лейтенант юстиции Канат Сармантаев, лейтенант милиции Асылбек Бижанов, младший лейтенант милиции Ерлан Нуржанов, рядовой милиции Ербол Сембаев и старший лейтенант полиции Харки Арли».

В ведомстве отметили, что в памяти каждого навечно останутся воспоминания о событиях октября 1997 года, когда лейтенант милиции Асылбек Бижанов вместе с младшим оперуполномоченным Ильичёвского РОВД Талгатом Сембаевым были назначены на пост в хирургическом отделении больницы медсанчасти Павлодарского химического завода, куда поместили на лечение задержанного по подозрению в совершении преступления жителя Павлодара.

«Под вечер 19 октября в палату, где находились задержанный и милицейский пост, ворвались четверо вооруженных людей, открывших огонь из пистолета по сотрудникам милиции. Асылбек Бижанов был убит, а Талгат Сембаев тяжело ранен, - рассказали в департаменте. - Нападавшие скрылись, забрав с собой задержанного. Стрелявший в милиционеров был приговорён Павлодарским областным судом к расстрелу, его сообщники - к различным срокам лишения свободы».

Ещё одна трагедия случилась 19 февраля 1994 года, когда рядовой милиции Ербол Сембаев нёс службу на стационарном посту ГАИ у города Экибастуза, напомнили в пресс-службе.

«В 13 часов 40 минут он остановил автомашину КамАЗ, следовавшую из Акмолинской области. При проверке документов у водителя Ербол почувствовал запах алкоголя и предложил ему проехать на автобусе в больницу для медицинского освидетельствования, - рассказали подробности того случая в полиции. - Во время движения автобуса задержанный водитель подошёл сзади к сидящему на переднем сидении Ерболу Сембаеву и ударил его в спину кухонным ножом, который заблаговременно припрятал в карман, выходя из своей машины. Водителем автобуса Ербол Сембаев был доставлен в больницу, однако, не приходя в сознание, скончался; убийца пытался скрыться, но был задержан работниками милиции и привлечен к уголовной ответственности».

В схватке с особо опасным преступником свой служебной и гражданский долг выполнили старший лейтенант юстиции Мейрам Даулетов и лейтенант юстиции Канат Сармантаев, отметили в правоохранительных органах.

«Третьего июня 1996 года Мейрам Даулетов вместе с оперуполномоченным ОУР ОГСК по Индустриальному району лейтенантом юстиции Канатом Сармантаевым выехал на легковой автомашине для выполнения служебного задания. Недалеко от перекрёстка улиц Дзержинского и Максима Горького, возле магазина «Кристалл», они заметили человека, похожего на разыскиваемого уголовного преступника, и пытались задержать его, однако тот внезапно выхватил пистолет и выстрелил в упор в работников уголовного розыска, - рассказали стражи порядка. - От поученных ранений Мейрам Тлекович Даулетов и Канат Булатович Сармантаев скончались на месте происшествия. Преступник скрылся, но принятыми мерами розыска был задержан и привлечён к уголовной ответственности».

Навсегда в памяти полицейских останется подвиг участкового инспектора полиции Фарида Какабаева.

«26 июля 2008 года, в 03:15, на сотовый телефон Какабаева Фарида позвонил житель села и сообщил о драке на берегу озера. Вместе с товарищем прибыв на место, Фарид Какабаев выяснил, что один из парней компании, житель Павлодара, после совместного распития спиртных напитков стал приставать к девушкам и хотел изнасиловать одну из них, однако другой парень стал его успокаивать, и между ними началась драка, - пояснили в департаменте полиции Павлодарской области. - После чего, обидевшись, правонарушитель пешком ушёл в сторону села. Капитан полиции Фарид Какабаев с товарищем начали розыск правонарушителя. Обнаружив его, сотрудники полиции предложили ему проехать в райотдел для выяснения обстоятельств, однако тот бросился бежать в сторону школы-интерната, где стал забираться вверх по пожарной лестнице».

Преследуя мужчину, Фарид Какабаев стал подниматься вслед по пожарной лестнице. В это время правонарушитель сдвинул бетонную плиту, лежавшую на крыше, и скинул её на участкового инспектора полиции. От полученных телесных повреждений Фарид Какабаев скончался в больнице. Полицейский тогда был в отпуске, но принял все меры по задержанию правонарушителя ценой собственной жизни.

«Ещё свежи в памяти майские события 1997 года. Ерлан Нуржанов согласно графику заступил на дежурство по РОВД. В час ночи 21 мая к райотделу подъехала автомашина «Москвич», выскочившие из неё два человека в масках ворвались в дежурную часть, и один из них из обреза охотничьего ружья выстрелил в младшего лейтенанта милиции Ерлана Нуржанова, от полученного ранения Ерлан Калкаманович Нуржанов скончался на месте. Нападавшие взломали замки оружейной комнаты и похитили 37 пистолетов Макарова, три автомата Калашникова и боеприпасы к ним, но далеко уйти преступникам не удалось, - сообщили подробности дерзкого преступления в правоохранительных органах. - В 11 часов 30 минут того же дня их главарь, совершивший убийство Ерлана Нуржанова, был задержан поисковой группой, действовавшей по плану «Сирена». Всё похищенное оружие и боеприпасы изъяты, его соучастник явился с повинной».

Жуткой назвали трагедию, случившуюся в ночь на первое августа 1997 года, когда капитан милиции Ахметкалы Тезекбаев дежурил на трассе Павлодар-Омск в составе патрульной группы сотрудников Качирского РОВД.

«Около половины шестого утра патрульная группа остановила автомашину «КамАЗ», в которой находились водитель и двое пассажиров. При проверке документов и досмотре автомашины в её кузове были обнаружены автозапчасти и мешок с подростковой обувью, однако соответствующих документов на этот груз у водителя автомашины не оказалось, - напомнили в павлодарском областном департаменте полиции. - Заподозрив, что это может быть краденым, капитан полиции Тезекбаев решил задержать автомашину и доставить её в районный отдел внутренних дел для установления личности пассажиров и принадлежности груза. Он сел в кабину задержанной машины, а остальным членам группы приказал ехать позади».

При въезде в посёлок Качиры (ныне - Теренколь) один из пассажиров внезапно выхватил пистолет Макарова и четыре раза выстрелил в Тезекбаева. От полученных ранений Ахметкалы Жумабекович Тезекбаев скончался на месте. Преступников задержали.

«21 июня 2015 года, находясь на службе, при нападении на патрульный участок неизвестного погиб участковый инспектор полиции Арли Харки», - вспомнили ещё один случай полицейские. - К сожалению, все эти ребята ушли в самом расцвете сил, но их героические поступки навсегда останутся в наших сердцах. Руководство департамента не забывает о погибших коллегах, всемерно заботится об их родных и близких — оказывает помощь родным погибших в части денежных выплат, с жильём, организации учёбы и отдыха для детей погибших сотрудников».

В музее истории и боевой славы департамента полиции на стенде «Память о них жива» представлены материалы о жизни и подвиге всех наших героев-полицейских. В книге «На страже правопорядка Павлодарского Прииртышья», изданной в 1999 году УВД Павлодарской области, одна из глав посвящена сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга, в которой опубликованы биографические очерки о жизни и подвиге всех погибших сотрудников. На Обелиске памяти погибшим сотрудникам, на плацу департамента полиции, высечены все имена павших при исполнении служебного долга.