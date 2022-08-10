Погибшего во время бури в Алматинской области гвардейца представят к награде

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Погибшего во время бури в Алматинской области военнослужащего Национальной гвардии рядового Алмаса Шахимова представят к награде. Об этом сообщили в ходе пресс-конференции в воинской части 5571, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Напомним, что в соответствии с планом боевой подготовки воинской части 5571 Национальной гвардии личный состав первого батальона оперативного назначения находился на полевом выходе в учебном центре воинской части 5574 с 8 по 13 августа 2022 года.

9 августа 2022 года около 20:55 часов началась сильная буря со шквальным ветром, в результате которого началось разрушение палаточного городка. Рядовой Алмас Шахимов, помогая своим сослуживцам эвакуироваться на безопасное место, выходя крайним из палатки, получил травму головы от удара металлического каркаса палатки. Сразу же была оказана первая медицинская помощь, и он был доставлен в городское медицинское учреждение города Конаев. В городской больнице была констатирована смерть военнослужащего.

– Мы потеряли своего товарища, защитника нашей Родины. Природные катаклизмы предсказать нельзя – оповещения о буре не было. Зная о том, что рискует жизнью, он помогал своим сослуживцам и последний покинул палатку. Из-за шквального ветра металлоконструкция разрушилась. Он получил травму головы. Его отправили в больницу. Но, к сожалению, в 21:30 часов врачи городской больницы Конаева констатировали смерть. С первых дней службы он показал себя как добросовестный солдат, настоящий гражданин, защитник Родины. Призывался из Кокшетау 27 мая. В течение месяца находился на служебном пункте со своими сослуживцами. Показал себя лидером, спортсменом, хорошим другом, товарищем, хорошим подчиненным. Погиб при исполнении воинского долга. Он герой Национальной гвардии, нашего народа, истинный сын своих родителей, – сказал первый заместитель командующего региональным командованием «Оңтүстік» Бекайдар Казкеев.

Тело рядового Алмаса Шахимова будет направлено из Алматы до Кокшетау на военном борту. Родителям Алмаса будет оказана материальная помощь согласно законодательству – 500 МРП (1 531 500 тенге) плюс 80 МРП (245 040 тенге) погребальных.

Командование РгК «Оңтүстік» будет ходатайствовать о поощрении военнослужащего посмертно.

- Алмас окончил многопрофильное спасательное училище. Он изначально такой человек был, который готов оказать помощь своим товарищам. Для нас он остается навеки героем, – сказал командир воинской части 5571 Бакдаулет Оспанбеков.

Также на пресс-конференции сослуживцы погибшего во время бури рассказали, как он спасал их. По их словам, погибший боец прибежал к ним на помощь, но сам спастись не смог из-за плохой видимости.

– Мы трое находились в наряде на КПП. Ближе к 21:00 часам началась буря. Мы направились в палатку первой роты для укрытия. Ее трясло от ветра, мы пытались ее удержать, не знали, что делать. Находились перед дверью. Алмас пришел к нам на помощь, отвел к забору, где мы укрылись. Мы его ждали 10 минут, потом я прошел проверить. Увидел его – он лежал на животе. Мы позвали медиков. На его лице была кровь, – рассказал сослуживец рядовой Акылбек Аманов.

– Он нас вытащил троих, потом убежал. В пыли ничего не видно было. Он нас вытащил, отвел к забору, мы сидели, он убежал спасать других. Там не видно было, в какую сторону он направился. О мерах безопасности нас проинструктировали. Но вчера эта буря началась неожиданно. Весь батальон был на стрельбах, километр от лагеря. Все командующие там были. Мы втроем со второй роты. Он с первой, – поделился рядовой Дмитрий Бадулов.

После того, как солдатам удалось выбраться из палатки, некоторые из них направились искать укрытие в стоявшем рядом КамАЗе – палатку унесло сильным ветром.

По словам Нурлана Калдыбекова, он был знаком с Алмасом три месяца, еще с учебной части в Каракемере.

– Вроде бы вчера соревновались на стрельбище. Сегодня его нет. Я из Шымкента. Учебка в Каракемер – полтора месяца там отучились. Он был очень общительным. Все его уважают. Первый взвод на нем был – он тянул. Был мужественным, храбрым, герой настоящий. Мы думали, что он тоже направился в КамАЗ эвакуироваться, – сказал он.

По словам сослуживцев, неприязненных отношений у Алмаса не было ни с кем. О том, что Алмаса везут в больницу они узнали по рации.

Главное командование Национальной гвардии Республики Казахстан и региональное командование «Оңтүстік» приносит свои глубокие соболезнование родителям и близким рядового Алмаса Шахимова.



