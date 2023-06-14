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    Погибшего тракториста не будут включать в список жертв пожара в области Абай

    14 Июня 2023, 13:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев ответил на вопрос касательно 15-го погибшего при пожаре в области Абай – тракториста Сергея Архипова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Тело и трактор Сергея Архипова нашли не в том месте, где произошел пожар. Он не погиб в результате пожара. Это компетенция акимата области – Президент ведь дал поручение оказать всяческую помощь пострадавшим лицам. Это не законодательный вопрос. Решение здесь за акиматом, насколько они посчитают нужным помочь», - сказал Жандос Умиралиев в кулуарах Мажилиса.

    Напомним, вчера было найдено тело без вести пропавшего 10 июня жителя села Долонь Бескарагайского района Архипова Сергея Николаевича без внешних признаков насильственной смерти. Тело мужчины обнаружили с помощью служебной собаки, которая, работая в составе кинологического расчета областного департамента, подала сигнал и проследовала по пути следования мужчины от места обнаружения трактора до лесополосы.

    Ранее сообщалось, что тракторист Сергей Архипов помогал в тушении пожара в области Абай и пропал. Поиски продолжались более двух суток. Его трактор нашли в зоне пожара в области Абай.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Происшествия Генпрокуратура Мажилис Пожар Абайская область Пожар в области Абай
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