Погибшего при землетрясении в Турции Мирболата Курмашева проводили в последний путь в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в последний путь проводили казахстанца Мирболата Курмашева, погибшего под завалами в результате землетрясения в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Церемония прощания состоялась на территории одной из мечетей города. Проститься с Мирболатом пришли его родные, друзья, близкие, знакомые, коллеги и жители города.

«Когда я узнал, что брат пропал, мы приняли решение поехать в Турцию. Там ситуация печальная. Дома все разрушены. Очень тяжело найти кого-либо под завалами, тем более вытащить. По воле Всевышнего нам удалось найти брата и вытащить его. Нас в семье двое. Он уехал в Турцию в 2020 году по работе. У него там свои проекты, стартапы. Занимался предпринимательством. У него осталось двое детей и жена», - сказал его брат Алмат Курмашев.

Он поблагодарил МИД РК за организацию перевозки тела, за помощь с оформлением документов.

Близкие друзья Мирболата рассказали нашим корреспондентам, каким он был человеком.

«Мы с Мирбултаом познакомились в 2000 году в университете SDU. Потом вместе с ним ездили в США по программе Work and Travel, работали в ресторанах быстрого питания, гостинице, на стройке. Он был веб-дизайнером, открыл свою бухгалтерскую компанию. Опережал время. Даже когда мы находились в Америке, он уже тогда презентовал проект будущего для американских строительных компании.

Мы все его звали Мирус, так как он сам так просил, хотя настоящее его имя Мирбулат. По характеру он очень мягкий. Умел находить общий язык, управлять людьми. Всегда был вдохновителем. У него много учеников, делился своим опытом, знанием, бизнес-идеями, он курсы проводил. У него много разных интересных историй было, наслаждался жизнью. Я не верил, что он остался под завалами и до последнего надеялся, что он жив. Это большая утрата для нас», - отметил его сокурсник Арман Ахмеджанов.

Его одноклассник из Шымкента Алимжан Игембаев добавил, что с ним был знаком с 1996 года.

«Мы окончили школу вместе. Учились в нынешнем казахско-турецком лицее в Шымкенте. Жили в одной комнате. Вместе готовились к предметным олимпиадам: он изучал биологию, а я физику. Вместе ездили и участвовали в республиканской олимпиаде. Потом, уже после окончания школы он ушел в IT-сферу.

Мирбулат был очень прилежным, трудолюбивым человеком, который работал не покладая рук день и ночь, он был ярким, открытым, делился всем, что у него было. Он всем одноклассникам, друзьям хорошо помогал. Мирбулат вообще очень любил свой народ, готов был на все ради своей страны. В своей карьере он добился хороших успехов, создал большие компании. Мы до последнего верили, что он остался жив, очень переживали, не спали. Но, к сожалению, мы потеряли такого прекрасного человека. Выражаем соболезнования родителям и семье Мирбулата. Сегодня одноклассники и друзья приехали проводить его в последний путь», - отметил Алимжан Игембаев.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин также присутствовал на церемонии прощания.

«Такие личности очень редко встречаются. Многие идеи, которые он где-то продвигал, только он видел конечную картину. Мы все его только поддерживали. Это большая утрата для нас, для Казахстана. Он не только был просто патриотом, он был человеком, который хотел что-то изменить… Когда Магжан Мадиев (гендиректор Astana Hub - прим. ред.) начинал первые движения по Astana Hub, он очень сильно помогал, рядом ходил, на все совещания из Алматы прилетал, объяснял, как это должно быть, вносил свой вклад. Он помогал развивать IT-индустрию в Казахстане в целом. У него было много идей. Одна из них - концепция нового ЦОНа. Он сам концепцию вырабатывал, помогал полностью делать дизайн-код», - сообщил министр Багдат Мусин.

Ранее Багдат Мусин выразил соболезнования родным и близким Мирболата (Мируса) Курмашева и заявил, что Мирус вносил свой вклад и помощь в развитие IT-индустрии в Казахстане.

Похоронили Мирбулата в поселке Альмерек недалеко от аэропорта Алматы.

Тела погибших в Турции казахстанцев Мирболата Курмашева и Адиля Кадырбекова доставили в Алматы вечером 11 февраля. По данным МЧС РК, тело Мирболата Курмашева было извлечено в полностью разрушенном здании в Турции в провинции Хатай силами казахстанских спасателей.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. По последним данным, число жертв землетрясений в Турции превысило 21 тысячу человек.

Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.



