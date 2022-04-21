Погибли три человека в ДТП на трассе в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На трассе в Костанайской области легковой автомобиль столкнулся с прицепом «КамАЗ». Три человека погибли на месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДТП случилось накануне в 22:25 часов. В дежурную часть Аулиекольского отдела полиции поступило сообщение, что на 76 км автодороги Костанай-Аулиеколь-Сурган произошла авария.

«26-летний водитель автомашины «Тойота Эстима» с российским учетом, житель города Житикары, двигаясь в сторону Нур-Султана, столкнулся с прицепом от автомобиля «КамАЗ», двигавшегося во встречном направлении под управлением водителя 1994 года рождения, жителя Костаная. Водитель автомашины «Тойота Эстима» и два пассажира от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Еще один пассажир легковой автомашины с различными травмами был госпитализирован в реанимационное отделение Аулиекольской районной больницы», - сообщили в департаменте полиции.

Полицией начато досудебное расследование.

По информации ведомства, с начала года на территории области зарегистрировано 84 ДТП, в которых 19 человек погибли и 98 получили ранения.