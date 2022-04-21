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    Погибли три человека в ДТП на трассе в Костанае

    21 Апреля 2022, 14:17

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На трассе в Костанайской области легковой автомобиль столкнулся с прицепом «КамАЗ». Три человека погибли на месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    ДТП случилось накануне в 22:25 часов. В дежурную часть Аулиекольского отдела полиции поступило сообщение, что на 76 км автодороги Костанай-Аулиеколь-Сурган произошла авария.

    «26-летний водитель автомашины «Тойота Эстима» с российским учетом, житель города Житикары, двигаясь в сторону Нур-Султана, столкнулся с прицепом от автомобиля «КамАЗ», двигавшегося во встречном направлении под управлением водителя 1994 года рождения, жителя Костаная. Водитель автомашины «Тойота Эстима» и два пассажира от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Еще один пассажир легковой автомашины с различными травмами был госпитализирован в реанимационное отделение Аулиекольской районной больницы», - сообщили в департаменте полиции.

    Полицией начато досудебное расследование.

    По информации ведомства, с начала года на территории области зарегистрировано 84 ДТП, в которых 19 человек погибли и 98 получили ранения.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область ДТП Происшествия Регионы Общество
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