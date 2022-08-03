3 Августа 2022 22:21

Погибли 49 человек в ДТП с начала года в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Почти 4 500 нарушений правил дорожного движения выявили за 10 дней в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«За 10 дней на территории города Атырау выявлено 1 970 нарушений, на загородных трассах – 1 452, в Жылыойском районе – 254, в Курмангазинском –182, в Махамбетском – 173, в Исатайском – 148, в Кызылкогинском – 103, в Индерском – 97 и в Макатском районе 84 нарушения правил дорожного движения. За это же время на территории Атырау произошли две аварии, два человека получили различные телесные повреждения. На 19 километре трассы республиканского значения Атырау-Уральск столкнулись два автомобиля, погибли три человека», - сообщил старший инспектор по особым поручениям группы организации надзора за дорожным движением управления местной полиции ДП области Аманжол Жумалиев.

На территории области за 7 месяцев текущего года зарегистрировано 184 аварии. 49 человек погибли, 227 получили различные телесные повреждения.

По сравнению с прошлым годом количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 17,9%.

«В целях охраны общественного порядка и обеспечения дорожной безопасности совместно с сотрудниками подрядной компании «Көркем Телеком» состоялось заседание круглого стола. На совещании обсудили установку камер «Сергек» на загородных трассах республиканского значения Актобе - Атырау - Астрахань, Атырау - Уральск, Доссор - Кульсары - Бейнеу и областного значения Атырау - Индер, Индер - Карабау – Миялы - Сагиз», - сказал Аманжол Жумалиев.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии на трассе Атырау- Уральск.