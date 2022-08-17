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    Погибли 11 человек в результате авиаударов Турции по пограничному посту в Сирии

    17 Августа 2022 16:24

    АММАН. КАЗИНФОРМ - В результате авиаударов Турции на севере Сирии погибли, по меньшей мере, 11 человек, в том числе правительственные солдаты. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

    Авиаудары последовали за ночными столкновениями между турецкими силами и курдскими группировками, принадлежащими «Сирийскими демократическими силами». Они произошли недалеко от сирийского города Кобани на границе с Турцией, где поддерживаемые США курдские группировки, а также поддерживаемые Турцией вооруженные группы уже давно враждуют друг с другом.

    По данным турецкого министерства обороны, в рамках эскалации курдские силы нанесли удар по территории Турции, в результате чего погиб один солдат.

    В свою очередь, сирийские государственные СМИ сообщили, что в результате ударов погибли трое солдат сирийской армии и еще шестеро получили ранения.

    На нападение отреагировали вооруженные силы Сирии, нанеся в ответ удары по позициям турецкой армии и группировкам оппозиции, поддерживаемых Турцией, сообщает AlJazeera.

    «Любое нападение на военный аванпост, находящийся в ведении наших вооруженных сил, будет встречено прямым и немедленным ответом на всех фронтах», - заявило сирийское информационное агентство SANA.

    «Сирийские демократические силы» (СДС) - военный альянс, поддерживаемый США, основное ядро которого состоит из ополченцев курдских отрядов народной самообороны (YPG). Турция считает их сирийским отделением РПК - «Рабочей партии Курдистана» - группировки, признаваемой в ряде стран, в том числе в Казахстане, Турции, США и Европейском союзе как террористической.

    Фото: AlJazeera

    Автор:

    Арсен Утешев

    #Турция #Сирия #Мировые новости #Авиация
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