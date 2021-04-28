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    Погиб в ДТП почетный консул Казахстана в Турции Халил Улуер

    28 Апреля 2021, 11:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почетный консул Казахстана в Турции Халил Улуер погиб в дорожно-транспортном происшествии. Об этом в Facebook сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дорогие друзья, я собираюсь поделиться с вами известием, печальным для моей семьи и для Посольства Казахстана в Турции. С глубоким прискорбием я узнал, что сегодня вечером в дорожно-транспортном происшествии погиб господин Халил Улуер, замечательный человек, преданный друг, известный турецкий бизнесмен, с 2009 года бывший почетным консулом нашей страны в турецкой провинции Невшехир. Халил Улуер был настоящим другом не только своей страны, но и казахского народа. Это был выдающийся человек, который гордился Казахстаном и всегда поднимал флаг Казахстана в Турции. Во время пандемии он оказывал всемерную помощь студентам, обучающимся здесь. Он был в первых рядах тех, кто направлял в Казахстан гуманитарную помощь во время пандемии. Он постоянно проводил встречи и переговоры для привлечения инвестиций в нашу страну. К сожалению, он ушел от нас. В священный месяц Рамазан пусть он удостоится прощения и милости Аллаха Всевышнего», – написал Абзал Сапарбекулы.


    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    МИД РК Происшествия Турция
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