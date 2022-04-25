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    Поездка в США была продуктивной - глава Миннацэкономики

    25 Апреля 2022, 17:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК сообщил, что поездка в США прошла на высоком уровне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, Алибек Куантыров ответил, был ли поднят вопрос касательно санкций в отношении России.

    «Вопросов много обсуждалось. Были встречи как с международными организациями, так и двусторонние с Госдепартаментом США, с Минфином. Обсуждались вопросы, как Казахстан может работать в условиях (санкций в отношении России -прим.) с учетом, что у них есть полное понимание того, что Россия является одним из наших основных торгово-экономических партнеров. Это так исторически сложилось, и географически. Есть и отдельные вопросы, которые требуют решения», - сказал журналистам Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса.

    Также министр проинформировал, что обсуждались с американской стороной вопросы по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК).

    «До этого было получено разъяснение со стороны OFAC - это структура Минфина США, которая отвечает за применение санкций, касательно того, что санкции не будут направляться на КТК. Мы находим пути решения как для себя, так и для наших партнеров», - добавил глава ведомства.

    «Хочу сказать, что поездка была продуктивной, на высоком уровне. Контакт установлен, он и был до этого. Это больше нам нужно, поэтому мы едем», - подчеркнул министр.

    Ранее сообщалось, что министр национальной экономики РК, управляющий Всемирного банка от Казахстана Алибек Куантыров провел ряд встреч и переговоров с международными финансовыми институтами, официальными структурами США и американским бизнес-сообществом в рамках мероприятий ежегодной весенней сессии Всемирного банка и Международного валютного фонда.

    Также министр национальной экономики обсудил с вице-президентом – главным экономистом Группы Всемирного банка Кармен Райнхарт перспективы и тренды глобального и регионального экономического развития.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Экономика США Миннацэкономики
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