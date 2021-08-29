Поездка в Азербайджан: что нужно знать казахстанцам

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В последние дни в Азербайджане сохраняется неблагополучная эпидемиологическая обстановка из-за коронавирусной инфекции, что вызывает беспокойство у приезжающих в страну иностранцев. Что нужно знать казахстанцам, планирующим путешествие в Азербайджан, разбирался собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Надо начать с того, что на сегодняшний день между Казахстаном и Азербайджаном отсутствует прямое авиасообщение, которое прекратилось с марта прошлого года из-за пандемии. Рейсы выполняются с пересадкой через третьи страны как Турция, Грузия, Беларусь и ОАЭ. В качестве альтернативы путешествующим предлагается более дешевый и скромный вариант – паромное сообщение между морскими портами двух стран - Курык и Баку. Но такое путешествие через Каспий занимает почти сутки, и зависит еще от погодных условий на море. По словам морских путешественников, этот вид считается неудобным для тех, кто предпочитает мобильность и комфорт в поездках.

Не стоит и забывать, что границы АР все еще закрыты с соседними странами, в том числе и для путешествующих из Казахстана, за исключением отдельной категории людей. То есть, спонтанно выехать и посетить «страну огней» для обычных туристов будет крайне сложно. Все эти ограничения связаны с решением Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана, который продлил особый карантинный режим в стране до 1 ноября.

Важный момент: с учетом этих ограничений в Азербайджан сегодня могут заехать:

- граждане Казахстана, близкие родственники которых являются гражданами АР (один из родителей, брат, сестра, муж, жена, ребенок, дедушка, бабушка или внук), при наличии у них документа, подтверждающего степень родства;

- пассажиры-владельцы диппаспортов, руководители или сотрудники дипмиссии и консульств зарубежных стран в АР и члены их семей;

- иностранцы и лица без гражданства, имеющие постоянный или временный вид на жительство в этой республике;

- при наличии особого разрешения Оперштаба при Кабмине АР для исключительных случаев, з апрос на выдачу которого оформляется в установленном порядке принимающей стороной заблаговременно: заявка должна поступить в Оперативный штаб не позднее, чем за 10 рабочих дней до вылета в Азербайджан. При этом наличие заявки не гарантирует получение разрешения, а наличие разрешения – своевременное внесение в списки на пограничном контроле.

Все эти лица допускаются в страну при наличии у них медицинской справки с отрицательным результатом с на COVID-19, выданную не ранее, чем за 72 часа до вылета в Азербайджан (ПЦР-тест). На справке желательно наличие QR-кода, что позволяет более оперативно проверять результаты тестов и проходить формальности в аэропорту.

Пассажирам старше 18 лет – только при наличии паспорта COVID-19 или документа, подтверждающего наличие иммунитета к COVID-19. Для детей в возрасте до 1 года ПЦР-тест на коронавирус не требуется.

Кроме того, для граждан США, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Венгрии, Государства Израиль, Объединенных Арабских Эмиратов, Королевства Бахрейн, Государства Катар, Российской Федерации и Турецкой Республики, а также граждан других государств, постоянно проживающих в этих странах, не требуется получение специального разрешения Оперативного штаба АР, при наличии у них паспорта COVID-19 и ПЦР-тестов.

Между тем, в Азербайджане сегодня введены два вида COVID-паспорта. Это «Сертификат о вакцинации COVID-19», который выдается лицам, получившим обе дозы вакцины от коронавируса и «Сертификат иммунитета COVID-19» - для лиц, переболевших коронавирусом. Получение этих документов возможно через систему электронных услуг на сайте Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, а также мобильное приложение E-Təbib. Достоверность COVID-паспорта можно проверить путем указанного в документе QR-кода.

Немаловажно знать и о вакцинах, которые сегодня признаны в Азербайджане. На территории республики официально применяются произведенная китайской компанией Sinovac Biotech (SVA.O) вакцина CoronaVac, разработанная в Оксфордском университете британскими и шведскими учеными вакцина AztraZeneca (Vaxzevria), изготовленная на векторной платформе российская вакцина Sputnik V, а также вакцина BioNTech/Pfizer, разработанная немецкой компанией BioNTech и американским фармацевтическим концерном Pfizer на основе мРНК.

А что касается казахстанской вакцины «Qazvaq», то вопрос ее использования здесь ожидается после ее признания со стороны Всемирной организации здравоохранения.

Как известно, иностранцы в Азербайджане могут привиться от коронавируса, обратившись в районные поликлиники по месту своей регистрации и представив соответствующие документы. Исключение составляют лица, не достигшие 18 лет, беременные и страдающие аллергией, которым выдается временный сертификат о противопоказании.

Немаловажно знать также, что власти страны сегодня ужесточили правила посещения посетителями различных коммерческих и социальных объектов. Например, с 1 сентября сотрудники полиции будут проверять у граждан ковид-паспорта по QR-кодам либо по данным удостоверения личности, а также в целом соблюдение требований карантина в форме и в штатском.

За нахождение в крупных торговых центрах и учебных заведениях без COVİD-паспорта физлица будут оштрафованы на сумму от 200 до 400 манатов (117-235 долларов), должностные лица - на сумму от 4 до 5 тысяч манатов (2352-2941 долларов).

Ковид-паспорта также будут нужны студентам вузов, постояльцам отелей, посетителям крупных торговых развлекательных центров, а также клиентам заведений общественного питания. А с 16 августа в стране люди смогут воспользоваться социальными услугами в таких центрах «DOST» и «ASAN» только при наличии у них ковид-паспортов.

Рекомендуется соблюдать строгие правила эпидемиологического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов. Так, в республике отсутствует масочный режим на улицах, но их наличие необходимо в закрытых помещениях и общественных транспортах. За неиспользование медмасок в таких местах, размер штрафа для граждан составит 100 манатов или около 60 долларов.

В случае заражения короновирусом, при бессимптомной и легкой форме, больному назначается лечение в домашних условиях с запретом на посещение (2 недели) общественных мест. При выявлении в отношении нарушителя будет возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК АР.

Что нужно знать о страховке при коронавирусе. Для иностранцев государств медицинские услуги в лечебных учреждениях Азербайджана предоставляются на платной основе. В отдельных случаях можно получать бесплатную медицинскую помощь в скорой и неотложной форме. Тем не менее, рекомендуется иметь полисы обязательного медицинского страхования, а желательно лучше включить в договор риски, связанные с лечением коронавируса COVID-19.

В целом, эпидемиологическая ситуация в Азербайджане остается сложной. В зависимости от ситуации власти периодически проводят брифинги с участием экспертов и представителей минздрава, где принимаются те или иные решения, которые зависят также от развития карантинной обстановки в стране и в мире.

Тем не менее, резюмируя вышесказанное, надо отметить, что регулярный въезд иностранцев, в т.ч. казахстанских граждан в Азербайджан станет возможным только после снятия всех системных карантинных ограничений, открытия границ, восстановления регулярного пассажирского сообщения, а также при вхождении иностранного государства в перечень стран с низким уровнем распространения коронавируса («зеленая зона»).