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    Поезда опаздывают из-за непогоды в нескольких регионах Казахстана

    4 Января 2023, 16:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В национальной компании «Қазақстан темір жолы» предоставили информацию по опозданию пассажирских поездов из-за непогоды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Национальный перевозчик сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями для обеспечения безопасности движения установлены ограничения скорости движения на железнодорожных участках.

    С опозданием следуют пассажирские поезда:

    - 3/4 и 9/10 «Астана-Алматы»,

    - 45/46 «Павлодар-Туркестан»,

    - 51/52 «Алматы-Уральск»,

    - 65/66 «Астана-Жезказган»,

    - 71/72 и 86/85 «Астана-Шымкент»,

    - 73/74 «Алматы-Жезказган»,

    - 105/106 «Алматы-Петропавловск», - говорится в сообщении.

    Уточняется, что принимаются все необходимые меры по восстановлению установленного графика движения пассажирских поездов.

    «Проводится информирование пассажиров на вокзалах об опоздании пассажирских поездов. Ежедневно и круглосуточно предоставляется информация через справочную службу 1433. При задержке поезда свыше трех часов направляется «SMS-оповещение» об опоздании поезда и изменении условий проезда», - отметили в компании.

    Информационная поддержка по вопросам возврата проездных документов (билетов) оказывается по номеру: +7 (707) 270-36-64 (WhatsApp), уплачивается штраф в размере трех процентов от стоимости проездного документа (билета) за каждый час задержки поезда.

    При задержке поезда более шести часов предоставляется бесплатное питание в вагонах-ресторанах. На вокзалах обеспечивается контроль за бесперебойной работой пунктов питания, торговых точек, санитарных зон (туалетов).

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Происшествия Транспорт Общество Погода Железная дорога
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