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    Поезд Уральск-Алматы совершил экстренное торможение из-за баранов

    14 Мая 2023, 18:36

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошел недалеко от станции Шамалган в Алматинской области. Поезд сообщением Уральск — Алматы вынужден был совершить экстренное торможение из-за трех баранов на путях. Столкновение избежать не удалось, два животных погибло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

    В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили, что вынужденная остановка составила пять минут. Правоохранители установили владельца баранов — жителя села Улгили 1973 года рождения. Его наказали за нарушение правил выпаса скота, мужчина отделался предупреждением.

    Стражи порядка говорят, что регулярно проводят беседы с владельцами скота, но пока это должного эффекта не возымело.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматинская область Происшествия
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