Поезд Уральск-Алматы совершил экстренное торможение из-за баранов

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошел недалеко от станции Шамалган в Алматинской области. Поезд сообщением Уральск — Алматы вынужден был совершить экстренное торможение из-за трех баранов на путях. Столкновение избежать не удалось, два животных погибло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили, что вынужденная остановка составила пять минут. Правоохранители установили владельца баранов — жителя села Улгили 1973 года рождения. Его наказали за нарушение правил выпаса скота, мужчина отделался предупреждением.

Стражи порядка говорят, что регулярно проводят беседы с владельцами скота, но пока это должного эффекта не возымело.



