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    • Поезд столкнулся с авто в Алматинской области - погиб водитель

    3 Августа 2022 16:09

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - На одном из железнодорожных переездов по трассе Енбек – Куйган произошло столкновение грузового поезда с автомобилем Аudi 100, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что ДТП произошло 2 августа в Илийском районе.

    «При столкновении произошло возгорание легковой автомашины. 40-летний водитель погиб на месте происшествия. Еще троих мужчин, находившихся в салоне машины в качестве пассажиров, доставили с различными травмами в центральную районную больницу», - отметили в ДП.

    По факту ДТП проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 части 3 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматинская область #ДТП #Происшествия
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