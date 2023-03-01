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    Поезд с цистернами пропана сошел с рельсов во Флориде

    1 Марта 2023, 10:58

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Шесть вагонов поезда, в том числе два с пропаном, сошли с рельсов во вторник в округе Ламантин американского штата Флорида, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

    Вице-президент железной дороги «Seminole Gulf Railroad» Роберт Фэй сообщил, что из шести вагонов пять полностью перевернулись на бок – четыре перевозили гипсокартон и один пропан. Шестой вагон-цистерна с пропаном сошел с рельсов, но остался в вертикальном положении.

    По информации пожарно-спасательной службы, специалисты по охране труда и пожарные команды работают на месте аварии.

    По данным офиса шерифа округа Ламантин, непосредственной опасности или утечек нет, никто не пострадал.

    Поскольку цистерна с 30 тысячами галлонов пропана не получила повреждения, спасательные службы предпримут попытку поднять ее в вертикальное положение без выгрузки жидкого горючего.

    Спасательная операция во Флориде займет несколько дней, а восстановительные работы разрушенного участка железной дороги будут завершены к 6 марта. Полиция обеспечивает безопасность вблизи места аварии.

    Министерство транспорта Флориды проводит расследование инцидента.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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