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    Поезд Атырау-Курмангазы возобновит курсирование

    18 Июня 2021, 12:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Поезд Атырау-Курмангазы возобновит курсирование. Об этом в ходе отчетной встречи с населением в СЦК сообщил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Этот рейс имеет огромное значение для жителей Курмангазинского района, так как он расположен в 250 км вдали от областного центра. Железнодорожный путь Атырау-Астрахань еще находится на ремонте. Мы и сами проезжаем по этому пути. Очень опасный участок. Вопрос возобновления курсирования поезда мы рассмотрели с компанией «Пассажирские перевозки». Мы попробовали пустить один поезд. Рассмотрели график, места остановок и количество пассажиров. Сейчас у нас в планах запустить один поезд с двумя общими вагонами и одним плацкартным», - сказал Махамбет Досмухамбетов, отвечая на вопросы журналистов.

    Глава региона сообщил, что подписал соответствующий указ по запуску поезда по маршруту Атырау-Курмангазы.

    «Теперь 25 числа этого месяца состоится сессия Маслихата. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение. Мы думаем, что депутаты поддержат это решение. Если они поддержат, то в ближайшее время мы запустим этот поезд», - добавил Махамбет Досмухамбетов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Атырауская область Туризм Акимат Транспорт Регионы
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