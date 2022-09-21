Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Поезд «Алматы-Петропавловск» произвел экстренную остановку из-за неисправности

    21 Сентября 2022, 10:11

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пассажирский поезд №105 сообщением Алматы-Петропавловск произвел экстренную остановку из-за технической неисправности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚТЖ».

    «21 сентября в 04:27 пассажирский поезд №105 сообщением Алматы-Петропавловск произвел экстренную остановку на участке «Караганда-Астана» из-за неисправности технического вагона. В поезде находилось 184 пассажира. Жертв и пострадавших нет.

    АО «Пассажирские перевозки» занимается вопросами организации отправки пассажиров остановленного состава до мест назначения пассажиров согласно проездным документам», - сообщили в пресс-службе компании.

    Пассажиры данного поезда №105 с перегона Мырза Шокай до станции Астана рассажены на поезд №3/4 Алматы-Нурсултан-Нурлы жол (Тальго). Пассажиры следовавшие до станций Курорт-Боровое, Кокшетау и Петропавловск, со станции Астана до станции Петропавловск отправлены отдельным составом из стандартных вагонов (4 купейных вагона). Поезд №105/106 Алматы-2 – Петропавловск отменяется на два рейса до 26 сентября.

    Для проведения расследования создана комиссия АО «НК «ҚТЖ».
    КТЖ Алматы Происшествия Транспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пассажирские вагоны начнут собирать в СКО
    Свыше четырех тысяч водителей привлечены к ответственности в Костанайской области
    Проект ЛРТ не передавали в МИИР
    Светоотражающей аэрозолью планируется маркировать сельхозживотных в Казахстане
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров