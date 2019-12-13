Поэтический конкурс проходит в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В третьем по величине мегаполисе страны проходит поэтический конкурс «Шымкент - шаттық шырағы». Конкурс молодых акынов проводится общественным фондом «Серпіліс» по заказу управления внутренней политики и по делам религий городского акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие проводится в рамках инициатив Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева и Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева для поддержки и выявления молодых поэтических дарований, в целях воспитания молодежи в духе патриотизма, любви к Родине, расширения их культурно-духовного кругозора.

По словам председателя названного фонда Бейсенкуль Нарымбетовой, для участия в конкурсе подано порядка 40 заявок. К участию допущены лишь 12 из них. Конкурсанты воспевают в своих произведениях независимость, свой город Шымкент, а также представляют стихи на свободную тему. Красной нитью через поэзию молодых проходит тема патриотизма, государственного суверенитета. Ожидается, что победители и призеры конкурса будут отмечены дипломами, грамотами, а также ценными призами.

Автор: Айнур Акбаева